На площади Победы поймали девушку на «БМВ» с незаконными спецсигналами

На площади Победы поймали девушку на &#171;БМВ&#187; с незаконными спецсигналами
Специальное устройство позволяет сигналить как скорая помощь или пожарные. Фото: https://vk.com/dorinspb

В Петербурге работники ГИБДД остановили, вероятно, чрезвычайно торопившуюся девушку на «БМВ». У владелицы иномарки обнаружили установленные без разрешения спецсигналы.

Машину остановили в субботу утром, 7 марта, возле дома №1 на площади Победы в Московском районе Северной столицы. О результатах инспекции «БМВ» рассказали в группе «Дорожный инспектор» в соцсети «Вконтакте». Сотрудники дорожно-постовой службы обнаружили в салоне автомобиля устройство для передачи специальных звуковых сигналов.

То есть, в случае необходимости, хозяйка машины может воспользоваться спецсигналами пожарных или скорой помощи. За такое нарушение девушке грозит лишение водительских прав на срок от года до полутора лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне работник «Ленэнерго» во время проведения земляных работ поучил удар током.

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