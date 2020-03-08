Глава СК Бастрыкин пообщался с жителями Петербурга и Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел личный прием жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках рабочего визита в Северную столицу.

Как сообщили в пресс-службе СК России, две петербурженки обратились к Бастрыкину по причине из-за обжалования судебного приговора по уголовному делу, по которому они проходили потерпевшими. Они считают мягким приговор для осужденных, которые причинили вред блокадникам Ленинграда и ветеранам труда и ВОВ. Жительницы Петербурга беспокоятся, что осужденные могут продолжить преступную деятельность.

По поручению Бастрыкина будет подготовлено обращение в прокуратуру с ходатайством о внесении представления на приговор, а после этого — в Генпрокуратуру.

Один из жителей Петербурга также рассказал главе ведомства о возможной коррупции со стороны сотрудников, осуществляющих весогабаритный контроль транспортных средств в регионе. Петербуржец попросил о создании рабочей группы для решения данного вопроса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бастрыкин поручил взять на контроль расследование гибели людей в бане в Москве.