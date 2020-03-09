«Зенит» и «Уфа» не смогли друг другу забить ни одного гола

&#171;Зенит&#187; и &#171;Уфа&#187; не смогли друг другу забить ни одного гола
"Зенит" занимает первое место. Фото: https://pixabay.com/

Матч завершился со счетом 0:0.

Встреча состоялась на «Газпром Арене» сегодня, 9 марта, в рамках 21-го тура Российской Премьер-лиги. На поле вышли «Зенит» и «Уфа». Ни один из футбольных клубов не смог забить голы, зато сразу несколько игроков получили желтые карточки. Среди «сине-бело-голубых» они достались Ярославу Ракицкому и Вальмару Барриосу. У уфимцев их получили Пуцко, Бизяк и Йокич.

С трибун за происходящим наблюдали 42 тысячи человек. Пока что «Зениту» удается быть лидерами турнирной таблицы, на пятки петербуржцам наступает «Краснодар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что УЕФА отменил традиционные предматчевые рукопожатия из-за коронавируса.

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зенит ничья уфа
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«Зенит» и «Уфа» не смогли друг другу забить ни одного гола
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