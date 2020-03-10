Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия Конституции

Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия Конституции
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия обновленной Конституции РФ провести досрочные парламентские выборы.

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что выборы можно провести 20 сентября и подчеркнул, что ЛДПР поправки во втором чтении не поддержит.

Ранее президент России внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. В поправках Путина есть упоминание Бога и определение брака «как союза мужчины и женщины». Фраза «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога…» будет соседствовать с формулировками о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Президент также предлагает указать, что Россия «чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды».

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений.

Ранее опрос ВЦИОМ зафиксировал в целом высокую поддержку предложений Владимира Путина по конституционным изменениям. Меньше всего они понравились жителям Москвы и Санкт-Петербурга, а также молодежи.

Наибольшую поддержку получили предложения социального характера: об обязательной регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат (91% опрошенных) и о фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума (90%).

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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