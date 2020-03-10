Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму после принятия Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после принятия обновленной Конституции РФ провести досрочные парламентские выборы.

«Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что выборы можно провести 20 сентября и подчеркнул, что ЛДПР поправки во втором чтении не поддержит.