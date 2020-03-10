Организация в Невском районе задолжала работникам почти 400 тысяч рублей зарплаты

Все долги по зарплате были погашены в полном объеме. Фото: Pixabay

Все долги по зарплате были погашены в полном объеме. Фото: Pixabay

В Невском районе сотрудники надзорного органа провели проверку соблюдения трудового законодательства ООО «Кок» после обращений сотрудников.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, проверка правоохранителей показала, что организация задолжала перед 14 работникам зарплату в общем размере более 391 тыс. рублей.

По результатам проверки в отношении юрлица и гендиректора открыты административные дела о невыплате в установленный срок заработной платы. Материалы проверки рассмотрят в Государственной инспекции труда в Петербурге.

В результате организация выплатила сотрудникам зарплату в полном объеме, а также компенсацию за ее задержку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура встала на защиту петербуржцев, которым не выплатили зарплаты.