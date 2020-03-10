Водителя Audi, перекрывшего Большую Конюшенную, оштрафовали

Водителя Audi, перекрывшего Большую Конюшенную, оштрафовали
Audi заблокировало дорогу автомобилистам. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В Петербурге к административной ответственности привлечен 37-летний водитель Audi. Ранее он оставил машину на проезжей части, заблокировав движение по Большой Конюшенной улице.

«Назначено наказание в виде административного штрафа», — уточнили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Автомобилист привлечен к ответственности за нарушение ст 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Санкциями по данной статье предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Инцидент произошел днем 4 марта. Водитель оставил Audi у дома 25 по Большой Конюшенной. Парковка заблокировала движение по всей улице. При этом контактного номера для других автомобилистов водитель не оставил. Ждать его возвращения, по словам очевидцев, машинам пришлось около 15 минут.

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