В Финляндии военнослужащих мужчин и женщин разместят в общей казарме

Женщины и мужчины в Финляндии будут жить в одной казарме. Фото: pixabay.com

Женщины и мужчины в Финляндии будут жить в одной казарме. Фото: pixabay.com

В Финляндии проведут эксперимент по размещению мужчин и женщин в общих солдатских казармах. В этом году участие в нем примут оборонительные силы в трех воинских частях.

Эксперимент стартует в апреле 2020 года. Цель его — собрать научно проверенную информацию об опыте совместного размещения мужчин и женщин в казармах, а также преодолеть дискриминацию в отношении женщин в армии.

Первыми к эксперименту присоединятся военнослужащие военной академии офицеров-резервистов сухопутных сил. Летом совместное проживание организуют в бригадах Карьяала и Кайнуу, пишет yle.fi.

Эксперимент проводится на добровольной основе. Участвовать в нем или нет, военнослужащие решают сами. Душевые, туалеты и прочие санитарно-бытовые условия для мужчин и женщин организуют раздельно. Каждый участник может в любой момент выйти из эксперимента.

Всего армия Финляндии насчитывает 30,5 тыс. человек. По итогам 2019 года на добровольной основе пройти воинскую службу решили 1,2 тыс. женщин. Военную подготовку в сухопутных силах Финляндии прошли более 8,6 тыс. женщин.

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