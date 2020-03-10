Стало известно, почему на второй линии метро Петербурга не увеличат количество вагонов в поездах

Стало известно, почему на второй линии метро Петербурга не увеличат количество вагонов в поездах
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Об особенностях «синей» ветки рассказали представители городской подземки. Сделали они это в своей официальной группе «Петербургское метро» в социальной сети «Вконтакте».

Многим жителям города известно, что для улучшения комфорта пассажиров во время поездок на метро, на некоторых линиях увеличили количество вагонов в поездах. Подобное нововведение появилось на 4 линии — там количество вагонов увеличилось до 7, и на 5 линии, где в поездах теперь представлено по 8 вагонов. Подобное стало возможно после появления и ввода в эксплуатацию электродепо «Южное».

А вот на «синей» ветке подземки северной столицы подобное невозможно из-за особенности станций закрытого типа или так называемых «горизонтальных лифтов», которые представлены на линии. Длина платформы ограничена, поэтому увеличить количество вагонов, увы, не получится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, можно ли ездить в метро с едой и кофе.

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