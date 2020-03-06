Стало известно, можно ли ездить в метро с едой и кофе

Стало известно, можно ли ездить в метро с едой и кофе
Отдельные регионы имеют право прописать особые нормы в правилах метро. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Министерстве транспорта России рассказали россиянам, могут ли они спускаться в метрополитен с едой или кофе.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса, в российских городах нет запрета на поездки в метро с кофе или едой на федеральном уровне. Однако, отдельные регионы имеют право прописать особые нормы в правилах своего метрополитена.

Около года назад в России появились типовые правила пользования подземкой на федеральном уровне. Этот документ призван привести к единообразной системе правила пользования метро в российских городах, сообщает РИА Новости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тройка операторов обеспечит связь в метро Петербурга. Они подписали договор о совместном проведении инфраструктуры в перегонах подземки Петербурга.

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