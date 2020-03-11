Путин заявил, что санкции США против «Северного потока-2» направлены на экономику Европы

Президент России Владимир Путин считает, что санкции США против проекта «Северный поток — 2» направлены на снижение конкурентоспособности экономики Европы.

Путин отметил, что после нового российско-украинского транзитного соглашения эти санкции следовало бы отменить, однако этого не произошло, сообщает ТАСС.

По его словам, это связано с тем, что США хотят обеспечить конкурентные преимущества своему сжиженному газу. Путин добавил, что США намереваются «обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе».

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.