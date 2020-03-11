На улице Дыбенко трамвай протаранил легковушку

"Что, не мог объехать???", - удивляются интернет-пользователи. Фото: https://vk.com/spb_today

"Что, не мог объехать???", - удивляются интернет-пользователи. Фото: https://vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы в ночь на 11 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая.

Ночью вторника, 9 марта, на улице Дыбенко столкнулись легковушка Chevrolet и трамвай. Как рассказывают очевидцы аварии, общественный транспорт протаранил автомобиль. На фотографиях, опубликованных свидетелями события в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», видно, что машина, вероятно, собиралась поворачивать и в этот момент её «подрезал» трамвай.

Информации о пострадавших в ДТП нет, кто стал виновником происшествия также остается неизвестным. Комментаторы, очевидно, считают, что трамвай не причем: пользователи Сети оставили множество ироничных комментариев. «Опять трамвай не по свой полосе ехал?», — один из них.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 11 марта на площади Ленина образовалась пробка из трамваев. Причиной тому — авария на путях.