С Чижика-Пыжика сняли медицинскую маску

Куда делось средство защиты – непонятно. Сейчас скульптура выглядит так, как и раньше.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем сообщает «Мойка78», ссылаясь на Государственный музей городской скульптуры. Там отметили, что медицинскую маску со знаменитой скульптуры сняли, но кто – остается догадываться. Вполне возможно, что за дело взялись сотрудники администрации Центрального района.

Напоминаем, что из-за вспышки коронавируса петербуржцы начали скупать медицинские маски. Кто-то решил позаботиться и о Чижике-Пыжике, надев на него средство защиты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что общежитие медицинского университета им. Мечникова закрыли на карантин. Всех, кто прописан там, просят пройти обследование.