Дизайнер Марина Голомаздина объявила о смерти новорожденного сына

Малыш прожил всего 16 часов. Причины скоропостижной кончины до сих пор неизвестны.

Об этом стало известно сегодня, 11 марта. Обо всем дизайнер Марина Голомаздина рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она написала, что ее сын появился на свет шестого марта, но ему было не суждено прожить даже сутки. Малыш умер по непонятной причине спустя 16 часов после родов. Дизайнер заверила, что вскрытие уже сделали и его результаты будут известны в течение месяца.

Звезду окружили заботой самые близкие люди. Она до сих пор не может прийти в себя после утраты.

«Мы хотим как можно быстрее пережить эту трагедию, хотим, чтобы никто не беспокоил нас с мужем»,

— объяснилась Голомаздина.

Поклонники выразили сочувствие и надежду, что скоро знаменитость сможет вновь забеременеть.

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