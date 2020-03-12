Женщине пришлось находиться на карантине с телом умершего от коронавируса мужа

Итальянке пришлось пережить этот стресс в своем доме в в провинции Савона.

Все произошло из-за соблюдения действующих правил, согласно которым к телам погибших от COVID-19 нельзя подходить на близкое расстояние. Чтобы вывезти тело, в обязательном порядке нужно взять мазки со слизистой у умершего и у его жены. Из-за того, что перед смертью у мужчины были симптомы вируса, медики решили подождать результатов анализов. Об этом сообщают РИА-новости.

В результате, женщина пробыла со своим умершим 9 марта мужем несколько суток. И только в среду труп всё-таки решили увезти, несмотря на отсутствие готовых анализов.

Сейчас Италия лидирует по количеству смертей из-за коронавируса. Погибло уже более 800 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Италия просит помощи у Китая в борьбе с коронавирусом. Европейская страна испытывает сильную нехватку медикаментов и оборудования.