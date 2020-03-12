Украинки оставили свои «автографы» на фреске Рафаэля в Ватикане

Две туристки из Украины повредили фрески итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти, которые находятся в зале Апостольского дворца в Ватикане.

Как сообщается в группе «Италия для меня» в соцсети Facebook, посетитель дворца в Ватикане нашел на одной из фресок нацарапанную надпись «Лена Тамара Винница» и снял это на видео, а после опубликовал в Сети.

Автор видео не сообщает дату съемки видео. Согласно кадрам, вокруг «автографов» двух украинок, там есть и другие нацарапанные надписи. Один из комментаторов заявил, что эта надпись была сделана не позднее 2015 года и опубликовал свое фото с теми же словами.

Турист записал это видео в станцах Рафаэля, которые живописец расписал вместе с учениками в 150-1517 годах. Дворец, в котором находятся эти фрески, является официальной резиденцией Папы Римского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский художник показал «гм-воробьев» и турбомобили на Удельной.