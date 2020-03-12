В Италии коронавирус стал причиной закрытия магазинов и ресторанов

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конти сообщил о временном закрытии заведений общепита и магазинов. Исключениями стали аптеки и продуктовые магазины.

Как сообщает издание ANSA, ссылаясь на слова Конти, в Италии продолжит действовать общественный транспорт. Политик также призвал итальянцев не поддаваться панике и не спешить скупать продукты. Он отметил, что в стране закрываются только магазины, бары, пабы, рестораны и различные салоны красоты. По его словам, граждане все еще могут заказать доставку еды.

Премьер также заявил, что банки, почты, страховые и финансовые компании продолжают работать. А фабрики и производства будут соблюдать меры безопасности для работников.

По данным ВОЗ на 11 марта, в Италии выявлено более 12 тысяч случаев заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции могут отложить начало туристического сезона из-за коронавируса. Обычно туристический сезон там начинается в марте.