В Турции могут отложить начало туристического сезона из-за коронавируса

В Турции могут отложить начало туристического сезона из-за коронавируса
Начало турсезона в Турции могут отложить. Фото: pixabay

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой порекомендовал отельерам перенести начало турсезона на конец апреля из-за ситуации с коронавирусом. Обычно туристический сезон начинается в Турции в марте.

Как сообщает телеканал NTV, министр заявил об этом после совещания в Министерстве здравоохранения, в котором также приняли участи глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр торговли Рухсар Пеккан.

Эрсой также сообщил, что турецкое правительство собирается принять ряд мер для поддержки туротрасли в данной ситуации, развившейся на фоне пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцы аннулируют запланированные поездки в Россию из-за коронавируса. Всего на сегодняшний день отменено 15 тысяч поездок на общую сумму не менне полумиллиарда рублей.

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