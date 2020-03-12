В Турции могут отложить начало туристического сезона из-за коронавируса

Глава Министерства культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой порекомендовал отельерам перенести начало турсезона на конец апреля из-за ситуации с коронавирусом. Обычно туристический сезон начинается в Турции в марте.

Как сообщает телеканал NTV, министр заявил об этом после совещания в Министерстве здравоохранения, в котором также приняли участи глава Минздрава Фахреттин Коджа и министр торговли Рухсар Пеккан.

Эрсой также сообщил, что турецкое правительство собирается принять ряд мер для поддержки туротрасли в данной ситуации, развившейся на фоне пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иностранцы аннулируют запланированные поездки в Россию из-за коронавируса. Всего на сегодняшний день отменено 15 тысяч поездок на общую сумму не менне полумиллиарда рублей.