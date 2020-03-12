Иностранцы аннулируют запланированные поездки в Россию из-за коронавируса

Иностранные туристы массово отказываются от поездок в Россию этой весной из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), зарубежные туроператоры практически полностью приостановили продажи туров в Россию. Всего на сегодняшний день отменено 15 тысяч поездок на общую сумму не менне полумиллиарда рублей.

Причиной отмены большинства туров стало распространение нового типа коронавирусной инфекции Covis-2019 во многих европейских странах и Азии, а также меры российских властей, принимаемые для предотвращения распространения заболевания.

Чаще всего от поездок отказываются туристы из стран Азии — Китая, Южной Кореи и Японии. Следом идут Ближний Восток и Европа.

Туроператоры считают, что отказ иностранных туристов от поездок в России может стать самым серьезным ударом по отрасли за последние несколько десятков лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белый дом на месяц запретит въезд из Европы в США.