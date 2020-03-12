Белый дом на месяц запретит въезд из Европы в США

Белый дом на месяц запретит въезд из Европы в США
Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о скором запрете въезда в Соединенные Штаты из Европы. Запрет будет длиться 30 дней, начиная с 13 марта.

Как сообщает РИА Новости, приостановка всех поездок из европейских стран на месяц необходима для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в стране. Пассажиров перестанут пускать в США из Европы начиная с полночи пятницы.

Трамп подчеркнул, что Великобритания станет исключением в данном запрете. Кроме того, запрет не будет относиться к гражданам США — их отправят на «необходимые осмотры». Также под запрет не попадает торговля товарами и грузами, которые поступают в Штаты.

Президент также назвали эти меры «беспрецедентными» и «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории». Он считает, что они помогут победить коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ официально объявил о пандемии по коронавирусу.

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