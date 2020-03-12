В Саратове освободили подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу

В Саратове суд отменил арест подростков, которых подозревают в подготовке массового убийства в местной школе.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу Саратовского областного суда, одному из подростков изменили меру пресечения на запрет определенных действий на два месяца. В пресс-службе уточнили, что подростку запретили выходить на улицу ночью, общаться со свидетелями дела, а также пользоваться услугами связи.

Позднее стало известно, что арест также отменили и второму подозреваемому. Его отправили под домашний арест на два месяца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Федеральная служба безопасности задержала двух подростков, готовивших нападение на саратовскую школу. На допросе задержанные Евгений и Игорь рассказали о цели готовящейся ими бойни.