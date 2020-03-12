В Петербурге спустили на воду корвет «Ретивый»

В Петербурге спустили на воду корвет &#171;Ретивый&#187;
Главное здание предприятия "Северная верфь". Фото: http://www.nordsy.spb.ru

В четверг, 12 марта, в Петербурге спущен на воду корвету «Ретивый» проекта 20380, созданный на базе предприятия «Северная верфь».

Сегодняшний корвет — это охранный корабль малых размеров. Судно предназначено для ведения действий в ближней морской зоне, может вести борьбу как с надводными кораблями, так и подлодками. При постройке корвета используется инновационная технология, позволяющая минимизировать видимость корабля. Надстройка судна выполнена из многослойных материалов с использованием технологии «стелс», благодаря чему корвет становится незаметным.

Корвет — корабль сравнительно небольшого водоизмещения, тем не менее, на «Ретивом» может размещаться вертолет Ка-27. Таким образом, судно способно обеспечивать защиту с воды и воздуха.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге приступили к боевым испытаниям подлодки «Волхов».

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