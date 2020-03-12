Матч Евролиги между «Зенитом» и АСВЕЛом отменили

Матч Евролиги между &#171;Зенитом&#187; и АСВЕЛом отменили
Баскетболисты "Зенита" сыграют без зрителей. Фото: БК "Зенит"

Матч баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и французским АСВЕЛом отменили. Обо всем рассказали на официальном сайте клуба.

Игра должна была состояться завтра, 13 марта, в Лионе. Данных о том, по каким причинам был отменен матч, нет, однако можно предположить, что виной тому могла стать эпидемия коронавируса.

Баскетболисты и персонал «Зенита» остались в Петербурге. Руководство клуба находится в тесном контакте с Евролигой по поводу дальнейших изменений в календаре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Семак прокомментировал влияние коронавируса на спортивные мероприятия.

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Матч Евролиги между «Зенитом» и АСВЕЛом отменили
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