Матч Евролиги между «Зенитом» и АСВЕЛом отменили

Матч баскетбольной Евролиги между петербургским «Зенитом» и французским АСВЕЛом отменили. Обо всем рассказали на официальном сайте клуба.

Игра должна была состояться завтра, 13 марта, в Лионе. Данных о том, по каким причинам был отменен матч, нет, однако можно предположить, что виной тому могла стать эпидемия коронавируса.

Баскетболисты и персонал «Зенита» остались в Петербурге. Руководство клуба находится в тесном контакте с Евролигой по поводу дальнейших изменений в календаре.

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