В Россию перестанут пускать граждан Италии

В Италии коронавирус диагностировали почти у 13 тысяч человек. Фото: pixabay

В Италии коронавирус диагностировали почти у 13 тысяч человек. Фото: pixabay

Ограничения связаны со вспышкой коронавируса. Они вступят в силу с 13 марта.

Об этом стало известно сегодня, 12 марта. Обо всем сообщается в документе, опубликованном на сайте кабинета министров. С пятницы на территорию России не смогут попасть граждане Италии – в том числе те иностранцы, которые едут транзитом. Не уточняется, как долго будут действовать ограничения.

Напоминаем, что в Италии коронавирусом заболели почти 13 тысяч человек. Умерли от болезни уже более тысячи итальянцев. С 31 января ввели режим ЧС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве врач заявил, что мужчина из Италии умер не из-за коронавируса. Специалист уверяет, что у него не было инфекционного диагноза.