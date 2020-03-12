Лера Кудрявцева ударилась головой на отдыхе

Лера Кудрявцева ударилась головой на отдыхе
Кудрявцева призналась, что она "тупая". Фото: https://www.instagram.com/leratv/

Телеведущая рассказала, что сама виновата в инциденте. Серьезных травм она не получила.

Об этом стало известно 12 марта. Обо всем телеведущая Лера Кудряацева написала в своем Instagram-аккаунте. Сейчас знаменитость отдыхает в ОАЭ, где она решила посетить парк развлечений. Поход выдался не совсем удачным – звезда ударилась головой.

«Как обычно, начиналось все весело, медленно покачивая, пока этот стул не перевернулся на 360 и я со всей дури не долбанулась башкой»,

— написала Кудрявцева.

Телеведущая призналась, что она «тупая» и что не может комментировать случившееся без матов. Теперь у нее «карусельная травма». Подписчики поддержали Кудрявцеву и задались вопросом, как она не побоялась сесть на такой страшный аттракцион.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лера Кудрявцева впервые предстала в купальнике после операции по удалению имплантов. Новый размер бюста совсем не печалит Леру, и она подчеркивает это своими костюмами.

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