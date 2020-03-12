Актер Алексей Самойлов пострадал на собственной кухне

Актер Алексей Самойлов пострадал на собственной кухне
Мужчина отказался ехать в больницу. Фото: Baltphoto

Мужчина готовил еду, когда ему на ногу упал нож.

Об этом стало известно 12 марта. Обо всем актер Алексей Самойлов рассказал «Пятому каналу». Он подтвердил, что получил травму. Все произошло на кухне – артист готовил еду, когда вдруг со стола упал нож прямо на ногу мужчины. Самойлов позвонил медиков, которые остановили обильное кровотечение.

Он признался, что не сразу понял, что произошло – пока не увидел кровь, которая «лилась ручьем». Медики предлагали госпитализацию, но Самойлов решил остаться дома. В случае, если актер почувствует себя хуже, ему посоветовали незамедлительно ехать в больницу – возможно, придется делать операцию.

Напоминаем, что Алексей Самойлова вы могли видеть в фильмах «Они сражались за Родину», «Сердца четырех» и многих других.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Витебском пешеход получил травмы под колесами автобуса.

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