В первый день лета в Кронштадте начнет работу военно-патриотический детский лагерь

В первый день лета в Кронштадте начнет работу военно-патриотический детский лагерь
«Я считаю, что это один из самых серьезных, масштабных и патриотических проектов», – подчеркнул губернатор. Фото: https://www.gov.spb.ru

С 1 июня в Кронштадте откроется военно-патриотический лагерь для детей, который станет частью туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

В четверг, 12 марта, на заседании правительства Санкт-Петербурга утвердили дорожную карту этого проекта. Концепция «Острова фортов» была разработана Министерством обороны совместно с Минэкономразвития. Идею создания кластера поддержал президент России.

Работа нового проекта, в первую очередь, будет направлена на ребят в сложной жизненной ситуации. Военно-патриотический лагерь откроет двери для сирот, детей из неблагополучных семей и так далее. Каждая смена рассчитана на 160 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте также появится пансионат для пожилых людей. Его откроют в доме бывшего общины сестер милосердия в конце марта.

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