Петербург поддержит «Час Земли» и отключит подсветку в центре

Северная столица присоединится к международной экологической акции «Час Земли» и вечером 28 марта на 2 часа выключит подсветку знаковых мест в центре города.

В рамках мероприятия будет отключено освещение Казанского собора, Невского проспекта в районе Малой Конюшенной улицы и внешнее освещение Малой Конюшенной. Об этом в четверг, 12 марта, рассказали в пресс-службе организаторов экологической акции.

В прошлом году Санкт-Петербург также принял участие в «Часе Земли». Тогда город отключил подсветку ключевых достопримечательностей: Петропавловской крепости, Троицкого собора, Зимнего дворца, здания Биржи и телебашни. Отметим, что эта акция является одним из крупнейших международных проектов, привлекающих внимание к проблемам экологии и бережного отношения к ресурсам Земли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экологи из Германии требуют остановки строительства «Северного потока-2».