Пандемия коронавируса отменила концерт «Прекукушка» в Финляндии

Пандемия коронавируса отменила концерт &#171;Прекукушка&#187; в Финляндии
Фестиваль "Кукушка" в 2019 году. Фото: http://kukushkafest.ru

Власти Финляндии отменили проведение малого фестиваля «Прекукушка» в Тампере, предшествующего большому ежегодному мероприятию «Кукушка» в Выборге.

Оба культурных события посвящены развитию творческого и культурного взаимодействия Финляндии и России, а также призваны познакомить зрителей с различными артистами этих стран. «Кукушка» и «Прекукушка» вот уже пятый год объединяют финнов и россиян на одной сцене.

Теперь малый фестиваль придется, вероятно, отложить до следующего года. Организаторы надеются, что основное мероприятие, намеченное на 24-26 июля, все же состоится. Отметим, что в будущем «Прекукушку» планируют «переместить» в Санкт-Петербург, а «Кукушка» из Выборга переедет в Тампере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что финско-российский бизнес-форум в Санкт-Петербурге, намеченный на 23 апреля, также оказался отменен.

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Пандемия коронавируса отменила концерт «Прекукушка» в Финляндии
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