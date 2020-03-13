В выходные в Ленобласти ожидается метель

В выходные в Ленобласти ожидается метель
Жителям и гостям Ленобласти советуют быть особенно внимательными в непогоду. Фото: pixabay

К завершению настоящей недели в Ленобласти ожидается не самая приятная погода для весны.

С пятницы, 13 марта, начнутся осадки. Ожидается дождь и мокрый снег. На дорогах вероятно возникновение гололедицы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, 14 и 15 марта осадки продолжатся. Также ожидается метель.

Из-за ухудшения погоды спасатели предупреждают о возможном увеличении вероятности аварий на дорогах. Жителям и гостям региона не рекомендуют оставлять автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы Ленобласти готовы принимать пациентов с коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти погода прогноз
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец лишился автомобиля из-за долгов по алиментам
AirFrance перестает летать из Пулково в Париж
В Выборге задержали скандалистку, устроившую дебош на заправке
Первый случай заражения коронавируса в Китае диагностировали еще в ноябре
Концерты российских артистов переносятся на осень из-за коронавируса
Из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек
В Ленобласти подтвердили первый случай коронавируса
Съемки фильма «Изгои» ограничат движение в Петербурге