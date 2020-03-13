Из-за коронавируса отменили Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса

Из-за коронавируса отменили Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса
Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса. Фото: partneriat.info

Ежегодный Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Пройти мероприятие должно было с 18 по 20 марта.

Отменить партнериат пришлось после выхода постановления правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям, выступающего организатором.

Постановление запрещает проведение массовых мероприятий с количеством участников более 1 тыс. человек. Ограничение вводится с 16 марта до 30 апреля. Документ 13 марта подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса — одно из крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий города в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей. В этом году оно должны было пройти в 14-й раз.

В 2019 году участие в партнериате приняли более 2 тыс. человек из 35 регионов России и 14 стран.

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Из-за коронавируса отменили Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса
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