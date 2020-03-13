Более 200 кг финской «санкционки» изъяли в магазине в Рыбацком

Более 200 кг финской &#171;санкционки&#187; изъяли в магазине в Рыбацком
Все изъятые продукты сожгли. Фото: Россельхознадзор

В ходе рейда по поиску нарушений сотрудники Россельхознадзора обнаружили в двух торговых точках на Шлиссельбургском проспекте более 230 килограммов санкционных продуктов.

В четверг, 12 марта, 230 килограммов молочной продукции, мяса и рыбы, произведенных в странах Европейского союза и запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, было изъято работниками Россельхознадзора совместно с представителями прокуратуры и Пулковской таможни.

Сегодня, 13 марта, согласно указу президента, изданному в 2015 году, все санкционные продукты уничтожили путем сожжения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в рамках рейда на Торжковском рынке инспекторы Россельхознадзора нашли 150 килограммов запрещенных продуктов. Среди них были сыры, масло, колбасы, рыба и другие продукты, которые также уничтожили согласно законодательству.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
запрещенка Россельхознадзор рыбацкое санкт-петербург санкционные продукты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге коронавирус подтвердили у 10-летнего ребенка
В России за сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
Участок А-215 закроют для грузовиков на границе Ленинградской и Вологодской ...
Часть унитарных предприятий в Петербурге могут реорганизовать
Петербуржцев в выходные ждут -5 градусов и снег
Беглов призвал молодежь активнее участвовать в конкурсах и политике
«Зенит» сыграет несколько домашних матчей без зрителей из-за ...
В Выборге буйная автоледи плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул