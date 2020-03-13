Названы регионы с самым заметным потеплением

Сотрудники Росгидромета подготовили Доклад об особенностях климата в России в 2019 году, в котором, в частности, перечислены регионы с самым быстрым ростом среднегодовой температуры.

Как сообщает «Российская газета», самое сильное потепление замечено на Таймыре и побережье Восточно-Сибирского моря — за десять лет там прибавилось 1,1 градуса. Повышение температуры наблюдается и на побережье Северного Ледовитого океана, особенно на востоке страны — +0,8 градуса.

Аномальные температуры в регионах также зависят от времени года. К примеру, весной и осенью самое заметное потепление наблюдается на побережье Восточно-Сибирского моря, зимой — на северо-западе европейской части России, а летом — юге на европейской территории.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода позволила птицам вернуться в Петербург раньше.