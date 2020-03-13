ОСАГО обойдется дороже на нарушителей ПДД

ОСАГО обойдется дороже на нарушителей ПДД
На стоимость повлияют только нарушения, оформленные самими инспекторами. Фото: Baltphoto

Возможность увеличения стоимости полиса для водителей, которые регулярно нарушают ПДД, появится у страховых компаний. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Как сообщает «Коммерсантъ», страховщики получат возможность индивидуально устанавливать цену в рамках уровня 2,75-4,94 тыс. рублей, установленного Центробанком.

ОСАГО обойдется дороже тем водителям, которые неоднократно в течение года были замечены за следующими нарушениями: проезд на красный, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу и пьяное вождение.

При этом издание отмечает, что цена полиса не будет зависеть от нарушений, зафиксированных на камер. На стоимость повлияют только нарушения, оформленные самими инспекторами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России вступили в силу новые правила оформления ОСАГО.

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