Финские ученые рассказали о факторах, влияющих на продолжительность жизни

Научные сотрудники из Финляндии провели исследовательский проект, который позволил определить скрытые факторы, которые влияют на продолжительность человеческой жизни.

Как сообщает РИА Новости, исследование финских ученых проводилось с 1987 по 2007 год. Участниками проекта стали почти 40 тысяч человек в возрасте от 25 до 74 лет. Исследователи пытались выяснить, какие факторы могут повлиять на продолжительность жизни.

Ключевыми факторами сокращения продолжительности жизни стали стресс и курение. последнее сокращает жизнь мужчинам в среднем на 6,5 лет, а женщинам — на 5,5 лет. Серьезным фактором также стал диабет с примерно таким же сроком.

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