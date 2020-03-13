Финские ученые рассказали о факторах, влияющих на продолжительность жизни

Финские ученые рассказали о факторах, влияющих на продолжительность жизни
Курение влияет на продолжительность жизни. Фото: pixabay

Научные сотрудники из Финляндии провели исследовательский проект, который позволил определить скрытые факторы, которые влияют на продолжительность человеческой жизни.

Как сообщает РИА Новости, исследование финских ученых проводилось с 1987 по 2007 год. Участниками проекта стали почти 40 тысяч человек в возрасте от 25 до 74 лет. Исследователи пытались выяснить, какие факторы могут повлиять на продолжительность жизни.

Ключевыми факторами сокращения продолжительности жизни стали стресс и курение. последнее сокращает жизнь мужчинам в среднем на 6,5 лет, а женщинам — на 5,5 лет. Серьезным фактором также стал диабет с примерно таким же сроком.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые считают, что сидеть на корточках полезно для здоровья.

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