В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20

В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20
Новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S20. Фото: samsung.com

В России начали продавать новые смартфоны Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Об этом сообщается на сайте южнокорейской компании-производителя.

Старт продаж произошел на день раньше обещанного — 12 марта. Причиной досрочного старта произошел из-за желания компании улучшить репутацию после блокировки функции Smart TV в России, сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутата Госдумы Виталия Милонова.

Новые гаджеты Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra обзавелись экраном с частотой 120 Гц в разрешении FullHD+. Все смартфоны новой линейки имеют 30-кратный зум, за исключением S20 Ultra, который оснастили 100-кратным зумом.

Galaxy S20 выставили на продажу за 69 990 рублей, Samsung Galaxy S20+ за 79 990 рублей, а Galaxy S20 Ultra за 99 990 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам рассказали о недостатках смарт-часов.

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