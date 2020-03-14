Генконсульства стран ЕС в Петербурге перестали выдавать визы из-за коронавируса

Генконсульства стран ЕС в Петербурге перестали выдавать визы из-за коронавируса
Автобусы и поезда между странами Шенгена также перестают ходить. Фото: Baltphoto

Визовые отделы генеральный консульств стран Европейского союза в Северной столице прекращают выдачу шенгенских виз.

Прием документов на оформление виз также приостановлен. Консульства пошли на вынужденные меры из-за эпидемии коронавируса, которая коснулась едва ли не всех стран мира. В частности, изменения коснутся петербургского представительства Латвии, Чехии и Словакии.

Франция оставляет прием заявок на получение виз, однако только если документы подаются на визу D (то есть, долгосрочную). Об остановке выдаче виз стало известно в пятницу, 13 марта. Накануне в Чехии стал действовать режим чрезвычайной ситуации. Отметим, что транспортное сообщение между европейскими странами также подвергается сильным ограничениям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия, в свою очередь, закрыла выдачу виз для граждан Ирана. Там наблюдается особенно массовая вспышка инфекции.

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