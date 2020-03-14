Волонтеры покажут автомобилистам Петербурга, как правильно пользоваться платной парковкой

Волонтеры покажут автомобилистам Петербурга, как правильно пользоваться платной парковкой
Волонтеры расскажут, как избежать штрафов на платной парковке. Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками"

В Санкт-Петербурге добровольцы будут раздавать автомобилистам листовки с инструкцией правильного использования платных парковок.

Разобраться в новом формате парковок водителям Северной столицы помогут активисты из Центра городских волонтеров, сотрудничающие с Городским центром управления парковками (ГЦУП). Волонтеры будут не только раздавать поясняющие листовки, но и самостоятельно расскажут, как избежать штрафов в зонах платной парковки.

Об этом в пятницу, 13 марта, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в полной мере начали действовать платные парковки. Теперь за нарушение их оплаты автомобилисты могут получить внушительный штраф — три тысячи рублей. Оплатить парковку можно любым удобным способом: через паркомат или мобильное приложение, а также воспользовавшись сайтом или СМС.

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