Гендиректора ГК «Монолит Парнас», подозреваемого в заказном избиении, не стали заключать под стражу

Гендиректора ГК &#171;Монолит Парнас&#187;, подозреваемого в заказном избиении, не стали заключать под стражу
Константинов считает, что его подставили конкуренты, желающих разделить бизнес. Фото: pixabay.com

Игоря Константинова, генерального директора группы компаний «Монолит Парнас», не стали заключать под стражу по делу об избиении.

Об изменении меры пресечения подозреваемому ходатайствовал следователь. По версии правоохранителей, Игорь Константинов подговорил своего коллегу, предпринимателя Шаронова, нанести физические увечья третьему лицу, которое было неизвестно Шаронову.

В обмен подозреваемый предложил товарищу выгодное сотрудничество в сфере бизнеса. Шаронов согласился и нанял двоих мужчин для выполнения плана, за что отдал им 100 тысяч рублей. В результате пострадавший оказался в больнице с травмами. При этом Константинов утверждает, что не имеет отношения к произошедшему и заявляет о прекрасных взаимоотношениях с пострадавшим. По словам подозреваемого, его просто подставили конкуренты.

Суд не стал заключать Константинова под стражу, запретив ему покидать город, посещать массовые мероприятия, использовать средства связи и общаться с некоторыми людьми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку оштрафовали на 10 тысяч за нарушение правил проведения одиночного пикета.

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