В Петербурге появятся три новых комплексах по сортировке ТКО

Правительство Северной столицы планирует построить в городе три новых комплекса по сортировке твердых коммунальных отходов.

Все предприятия будут построены в рамках реализации национального проекта «Экология». О намерениях петербургских властей рассказывает ТАСС в пятницу, 13 марта. В общей сложности, через новые пункты по сортировке будут проходить 1,2 млн тонн мусора ежегодно. При этом в Смольном отвергли идею строительства мусоросжигающих заводов.

Один из комплексов, предположительно, построят в посёлке Янино во Всеволожском районе Ленобласти, другой возведут на Волховском шоссе. Стоимость объектов пока неизвестна.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Общественная палата Санкт-Петербурга развеяла главные мифы о раздельном сборе мусора. В первую очередь, это никак не отразится на оплате вывоза отходов.