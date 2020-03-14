Суббота 14 марта стала самым холодным днем весны

По данным метеорологов, в 8:00 утра в субботу, 14 марта, температура воздуха опустилась до -4,8 градусов. Это самый низкий показатель с начала весны.
О рекордном похолодании и грядущей погоде рассказал главный специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook. В течение дня в городе по-прежнему будет прохладно. Температура будет колебаться от -1 до +1 градуса. Порывы северо-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду, но в целом скорость останется в пределах 6-11 м/с.
Учитывая ветреную погоду, днем можно ожидать многочисленные прояснения. Тем не менее, кое-где возможны кратковременные осадки в виде снега, уточняет синоптик.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградскую область выходные принесут настоящую метель. Дождь и мокрый снег могут привести к появлению гололедицы.