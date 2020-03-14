Юные волонтеры Ленобласти получат денежные премии

Активисты и добровольцы среди молодежи Ленинградской области будут вознаграждены денежными премиями имени Губернатора.

Глава региона, Александр Дрозденко, в пятницу, 13 марта, подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, премия Губернатора теперь будет присуждаться в еще одной номинации под названием «Добровольческая деятельность».

Уже в этом году первые победители в этой области получат премии в размере 25 тысяч рублей. Комитет по молодёжной политике Ленобласти организует конкурс «Доброволец Ленинградской области», по итогам которого будут выбраны десять самых активных и самоотверженных ребят. Им вручат заслуженную награду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге волонтеры научат автомобилистов, как избежать штрафов за платную парковку.