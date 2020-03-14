Путешественников из Петербурга не страшит коронавирус

Жители северной столицы активно продолжают ездить в Финляндию и Прибалтику.

Спрос на поездки на автобусах наоборот вырос на 5%, по сравнению с мартом прошлого года. Билеты никто не возвращает. Исключения составляют только туристы, у которых рейсы отменили авиакомпании. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на пресс-службу Lux Express.

Ответили представители автобусного перевозчика и на вопрос о мужчине, который закашлялся в автобусе, который направлялся в Петербург из Таллина. По их словам, туриста высадили, измерили температуру. После того, как выяснилось, что волноваться не о чем, он спокойно вернулся в автобус и продолжил путь вместе с остальными пассажирами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса. Но пока этого не произошло, количество желающих отправиться на выходные в Финляндию не уменьшается. На границе в субботу, 14 марта, снова пробки.