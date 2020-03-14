Харламов выложил компромат на Волю

Харламов пошутил над другом в день рождения. Фото: Instagram

Харламов пошутил над другом в день рождения. Фото: Instagram

На снимке оба юмориста лежат в постели под одним одеялом.

14 марта юмористу Павле Воли исполнился 41 год. Его решил поздравить коллега Гарик Харламов – не самым тривиальным способом. Он выложил стопкадр с ролика, в котором оба снялись оголенными. На фото Воля и Харламов лежат в постели под одним одеялом.

Юморист пожелал другу счастья и здоровья, а также выразил надежду, что Воля всегда будет смешным и купит себе все, чего пожелает.

«Ура! Это пишу тебе я, человек справа. На фото сзади. Виват!»

— написал Гарик Харламов.

В комментариях люди посмеялись над снимком и присоединились к сказанным словам.

«Шикарное семейное фото»,

— отмечает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Харламов раскрыл «страшную тайну» Слепакова. «На картинке — Лев Толстой, а не деле…» — ответил КВНщик.