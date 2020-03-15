Гребень антициклона принесет в Петербург плюсовую температуру

Однако ощущения тепла ждать не стоит. Фото: Pixabay

Однако ощущения тепла ждать не стоит. Фото: Pixabay

В воскресенье, 15 марта, гребень антициклона принесет в Петербург плюсовую температуру, однако ощущения тепла ждать не стоит.

Днем воздух прогреется до +3 и +5 градусами, в Ленобласти температура воздуха составит от +1 до +6°, сообщил главный специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Ветер будет дуть 5-10 метров в секунду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.