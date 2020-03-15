Эксперты рассказали о пользе и вреде сна в общественном транспорте

Специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно время и в одном месте. Фото: Pixabay

Специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно время и в одном месте. Фото: Pixabay

Сомнологи считают, что «сон по дороге» может быть как полезен, так и приносить вред.

Это объясняется тем, что каждый человек по-своему на него реагирует, сообщает Nation News со ссылкой на сомнологов НИО АГ, НМИЦ им. В.А. Алмазова. Специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно время и в одном месте. По их словам, если не получается заснуть, то стоит встать и заняться другими делами.

«Норма засыпания — не больше часа. Если в течение часа вы не уснули — вставайте», — говорит руководитель сомнологической лаборатории ФГБУ НМИЦ Алмазова Юрий Свиряев.

Перед сном лучше не употреблять острую и тяжелую пищу, кофе и проветрить комнату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета. Специалисты напомнили, что людям необходимо высыпаться в ночное время суток, чтобы восполнять силы и хорошо чувствовать себя на следующий день.