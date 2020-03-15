Стали известные модели авто, стоимость которых вырастет в России

К концу года цены на машины могут подняться на 10-15%. Фото: pixabay

К концу года цены на машины могут подняться на 10-15%. Фото: pixabay

Эксперты составили перечень автомобилей, цены на которые резко подскочат в ближайшее время из-за падения рубля.

Как сообщает «Твое Авто», ссылаясь на данные автодилеров, сильнее всего повысятся цены на автомобили Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander и Corolla, Volkswagen Passat, Suzuki SX4 и Vitara, Skoda Superb, Kia Soul, Kia Picanto, Mitsubishi Pajero Sport и Mazda 3.

Автоэксперты считают, что текущая экономическая ситуация сильнее всего скажется на ценах импортируемых автомобилей. Их стоимость также может измениться из-за смены поставщика деталей.

Через месяц, в апреле, стоимость авто вырастет примерно на 5%. К концу 2020 года ценники могут подскочить на 10-15%.

Согласно предположениям, машины отечественных марок подорожаю меньше всего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвал рубля стал причиной ажиотажа на авторынке Петербурга.