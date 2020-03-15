В Москве найдено тело застреленного снайпера ФСО

В Москве найдено тело застреленного снайпера ФСО
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В квартире в центре российской столице мужчина обнаружил тело своего 24-летнего друга, который является сотрудником Федеральной службы охраны (ФСО). Он погиб от огнестрельного ранения.

Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, застреленного мужчину нашли лежащим в луже собственной крови на кухне квартиры. Его приятель несколько дней не мог с ним связаться и, заволновавшись, пришел к нему домой. Уже на месте он обнаружил молодого человека застреленным.

По данным издания, погибший служил снайпером в ФСО. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала петербуржца, расстрелявшего иномарку в Ломоносове. В Петербурге сотрудники правоохранител

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