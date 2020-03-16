В Госдуме заявили, что необходимо приостановить сезон РПЛ

В Госдуме заявили, что необходимо приостановить сезон РПЛ
Депутат отметил, что игра при пустых трибунах негативно влияет на тренеров и игроков. Фото: Pixabay

Депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил о необходимости приостановить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

Он отметил, что игра при пустых трибунах негативно влияет на тренеров и игроков, а также в целом на атмосферу футбола.

«Скопление большого количества людей в данный момент нежелательно, закрываются детские сады и школы. Поэтому я считаю, что РПЛ надо ненадолго приостановить», — заявил парламентарий, сообщает ТАСС.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Напомним, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отменены матчи 1/8 финала 17 и 18 марта, все матчи 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, а также матчи молодежной лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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