Жителей Ленобласти ждет сильный ветер

В понедельник 16 марта на Ленобласть обрушится сильный ветер.

Об этом предупреждает МЧС по региону. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Кроме того, ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха составит от 0 до плюс 4.

Возможна гололедица. В связи с чем МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не обгонять и не перестраиваться во время движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неправильные действия при торможении во время гололедицы могут привести к усугублению ситуации. Специалист рассказал, как сделать это наиболее правильно.