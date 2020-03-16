Дрозденко прокомментировал введение свободного посещения в школах Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал введение свободного посещения в образовательных учреждениях региона.

Он отметили, что дистанционное обучение будет организовано на усмотрение родителей и педагогических коллективов.

«Ситуация не так для нас сложна, так как у нас после выходных начинаются детские каникулы и в случае осложнения ситуации мы будем их продлевать»,- заявил Дрозденко.

Сегодня стало известно, что Детские сады, школы и колледжи Ленобласти с 17 марта переходят на режим свободного посещения.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса.